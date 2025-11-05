القوات المسلحة تكرم أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس الثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في مجمع الملك الحسين للأعمال، اليوم الأربعاء، بتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة للسنة الدراسية 2024/2025، في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وأبناء الشهداء والمصابين العسكريين، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وهنأ المساعد للإدارة والقوى البشرية الطلبة وأولياء أمورهم على ما حققوه من إنجاز خلال العام الدراسي، داعياً إياهم المحافظة على ما وصلوا إليه من مستوى متميز عكس حجم الجهود التي بذلها القائمون على العملية التدريسية في مدارس الثقافة العسكرية من مدراء ومعلمين وإداريين، كما أكد ضرورة بذل مزيد من الإبداع والابتكار بشكل يسهم في عكس الصورة المشرفة عنهم في الجامعات، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح وتحقيق الإنجازات.



بدوره قال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية: "إن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في دعم العملية التعليمية وتطوير الكفاءات، انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية التي تركز على بناء الإنسان الواعي والمؤهل"، مشيداً بجهود الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية على جهودهم وعطائهم في المدارس الثانوية العسكرية الذين جسّدوا الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مؤكداً أن الإصرار على التميز والعلم هو طريق النجاح وبناء المستقبل.



كما ألقى أحد الخريجين كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور على دعمهم المستمر خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون وجهود مشتركة.



واشتمل حفل التخريج على فقرات استعراضية أداها مجموعة من طلبة مدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة والعسكرية، علاوة على قصائد شعرية وفقرات فنية تغنت بالوطن، إضافةً إلى عزف موسيقات القوات المسلحة.