بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

كما أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسماً غريباً أثناء تحليقه، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي
-
"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا
-
وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي
-
بلدية إربد توقع اتفاقية لإنشاء أول مأوى للكلاب الضالة
-
القوات المسلحة تكرم أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس الثقافة العسكرية
-
"الأردنية للعلوم التربوية" تعقد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة
-
سلطة المياه تطلع على واقع الخدمات في عين البيضا
-
الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي