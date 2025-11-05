"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

07:42 م

الوكيل الإخباري- كشف الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، عن ورود مئات الاستقالات الحزبية إلى سجل الأحزاب، مبينا أنها استقالات فردية وليست جماعية. اضافة اعلان





وأكد أبوزيد، الأربعاء، أن الهيئة تتلقى الاستقالات كما تتلقى طلبات الانتساب، مشيرا إلى أن "الفكرة الأساسية" هي حرية الانتساب والاستقالة.



وبيّن أن الهيئة تلقت مجموعة من الاستقالات تصل للمئات، موضحا أنه حق أصيل لأي منتسب للأحزاب، وأن الإفصاح عن سبب الاستقالة ليس من دور الهيئة.



وأوضح أبوزيد أن كثرة الاستقالات في حزب ما قد ترتّب على الحزب اختلالا في نسب الانتساب التي نصّ عليها قانون الأحزاب، ما قد يدفع الهيئة إلى إيقاف المساهمة المالية المقدّمة للحزب لحين تصويب أوضاعه.



