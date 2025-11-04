فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.





وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا، ويشمل مناطق، المشارقة والعدسية والمخيبا الفوقا والمخيبا التحتا.