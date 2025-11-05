بلدية إربد توقع اتفاقية لإنشاء أول مأوى للكلاب الضالة

ووقع الاتفاقية رئيس البلدية عماد العزام، ورئيس الجمعية الدكتور محمد الحجاج، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي وأعضاء الجمعية.
وتهدف الاتفاقية إلى معالجة التحديات الناتجة عن تزايد أعداد الكلاب الضالة في شوارع المدينة، وما تشكله من مخاطر صحية واجتماعية وأمنية.
وتتضمن بنود الاتفاقية قيام البلدية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء المأوى وتقديم الدعم اللوجستي، فيما تتولى الجمعية إدارة المشروع وتشغيله من خلال كوادر بيطرية متخصصة، إضافة إلى تنفيذ برامج الإيواء والإطعام والتعقيم، بهدف إعادة إطلاق الكلاب بعد تعقيمها في بيئات مناسبة أو إتاحة تبنيها.
وقال العزام، إن المشروع يأتي ضمن توجهات البلدية لتحسين البيئة الحضرية وجودة الحياة في المدينة، مشيرا إلى أن مشكلة الكلاب الضالة باتت تؤثر على السلامة العامة وتستدعي حلولا عملية ومستدامة.
وأضاف، إن المأوى سيسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التعامل الإنساني المسؤول مع الحيوانات.
من جانبه، أوضح الحجاج أن المأوى سيدار وفق معايير دولية، وسيكون مركزا للتوعية المجتمعية حول الرفق بالحيوان.
