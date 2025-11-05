الأربعاء 2025-11-05 08:29 م
 

وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

الأربعاء، 05-11-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-  أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي، تتيح المجال أمام مبادرات جديدة تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية، مشيرا إلى أن مشاريع تطوير مطار الملكة علياء الدولي جزء أساس من استراتيجية الوزارة لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والمنطقة.

وبحث القطامين خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي عمر المصري والرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفيليير، بحضور الأمين العام للوزارة فارس أبو دية، سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل الجوي، في ضوء التوسع المستمر في حركة المسافرين والشحن الإقليمي.


واستعرض الاجتماع المشاريع القائمة وخطط التطوير المستقبلية، إلى جانب مناقشة إجراءات رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، وآليات التعامل مع الزيادة المتوقعة بأعداد المسافرين والتدفقات التجارية وبما يضمن استدامة الخدمات وجودتها.


وأكد المصري التزام المجموعة بتطبيق خطط تطويرية تركز على تحديث المرافق وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وبما يتماشى مع معايير السلامة والجودة العالمية ويواكب التوسع بحركة الطيران.

 
 
