وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

وبحث القطامين خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي عمر المصري والرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفيليير، بحضور الأمين العام للوزارة فارس أبو دية، سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل الجوي، في ضوء التوسع المستمر في حركة المسافرين والشحن الإقليمي.
واستعرض الاجتماع المشاريع القائمة وخطط التطوير المستقبلية، إلى جانب مناقشة إجراءات رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، وآليات التعامل مع الزيادة المتوقعة بأعداد المسافرين والتدفقات التجارية وبما يضمن استدامة الخدمات وجودتها.
وأكد المصري التزام المجموعة بتطبيق خطط تطويرية تركز على تحديث المرافق وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وبما يتماشى مع معايير السلامة والجودة العالمية ويواكب التوسع بحركة الطيران.
