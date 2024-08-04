جلسة حوارية في الرمثا بعنوان "كسب التأييد من أجل المرأة والانتخابات"

وأكد رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي، أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية وتغيير سلوك الناخبين ليصبح اختيارهم للمرشحين مبنيا على أسس برامجية، مشيرا إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية يدعمان مشاركة الشباب والمرأة في عملية صنع القرار.
وأشار إلى أهمية مواجهة المال الأسود في الانتخابات، وأن الوزارة لديها خطة استراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
من جهته، أشارت المدربة عندليب الشبول، إلى أن الهدف من مشروع (Yes She Can) المساهمة في تحقيق الغاية الخمسة من غايات التنمية المستدامة في الأردن وهي كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
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