الوكيل الإخباري - عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، جلسة حوارية في الرمثا بعنوان "كسب التأييد من أجل المرأة والانتخابات في الأردن"، ضمن مشروع (Yes She Can).



وأكد رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي، أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية وتغيير سلوك الناخبين ليصبح اختيارهم للمرشحين مبنيا على أسس برامجية، مشيرا إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية يدعمان مشاركة الشباب والمرأة في عملية صنع القرار.



وأشار إلى أهمية مواجهة المال الأسود في الانتخابات، وأن الوزارة لديها خطة استراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.