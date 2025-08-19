حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة

وأضاف خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام: "نحن أمام مشروعين الأوَّل نسعى إليه مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة، والثَّاني يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية." .
ولفت إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني تؤكِّد دائماً على وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشَّقيق ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.
وكان حسان استقبل في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث جرت للضيف مراسم استقبال رسمية.
-
أخبار متعلقة
-
"السير" تحذر من مخاطر القيادة لمن يعانون من أمراض مزمنة
-
مدير الأحوال المدنية يوضح كيفية التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي
-
وزارة الداخلية تـَقرّر السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة
-
وزير العدل يتفقد سير العمل في قصر عدل عمان
-
"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة
-
وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن