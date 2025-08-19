الثلاثاء 2025-08-19 02:02 م
 

حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة

رئيس الوزراء جعفر حسان يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 19-08-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، إن الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

وأضاف خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام: "نحن أمام مشروعين الأوَّل نسعى إليه مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة، والثَّاني يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية." .


ولفت إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني تؤكِّد دائماً على وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشَّقيق ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.


وكان حسان استقبل في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث جرت للضيف مراسم استقبال رسمية.

 
 
