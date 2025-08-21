الخميس 2025-08-21 02:43 م
 

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الخميس، 21-08-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم الاربعاء الثالث من ايلول المقبل، بنسب تتراوح بين 7-39 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، ان العروض والتخفيضات اشتملت على السلع الأساسية بالدرجة الاولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وأشار الجراح عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

 
 
