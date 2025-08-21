الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات

وأشار الجراح عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.
