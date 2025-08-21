الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم الاربعاء الثالث من ايلول المقبل، بنسب تتراوح بين 7-39 بالمئة.

