الحكومة : أخبار كاذبة ومضللة ..!

وأرجع المومني – في حوار لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان – هذه المكانة إلى العلاقات الأخوية المميزة والثقة العالية والاحترام المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، والتي ظهرت جلية منذ وقوف الأردن مع شعب مصر في ثورة 30 يونيو، انطلاقا من قناعة راسخة لدى المملكة بأن مصر ليست فقط الشقيقة الكبرى، بل أحد أهم أعمدة وأركان استقرار الأمن الإقليمي.
وعلى الصعيد السياسي، وصف المومني المواقف المصرية والأردنية تجاه مختلف القضايا، خاصة القضية الفلسطينية، بـ “المتقاربة إلى حد التطابق”، مؤكدا أن التحديات والتهديدات التي تتكرر من حين إلى آخر بسبب الأوضاع في غزة والضفة الغربية، تمس مباشرة السيادة المصرية والأردنية، ومن ثم كان موقف القاهرة وعمان دائماً قوياً وواضحاً، وأضاف قائلا :”لن نسمح لليمين الإسرائيلي المتطرف أن يمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو أن يقوم بأي محاولات للتهجير أو التجويع بقصد التهجير”.
وأشاد بدور الإعلام المصري المتميز في الدفاع عن المواقف التاريخية لمصر بمنطق وعقلانية، لافتا إلى أن الإعلام الأردني حقق نجاحاً كبيراً في هذا الإطار، رغم استمرار الهجمات المدفوعة سياسياً، والتي تستهدف مواقف الدول عبر أخبار كاذبة ومضللة.
