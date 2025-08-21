الخميس 2025-08-21 02:43 م
 

الحكومة : أخبار كاذبة ومضللة ..!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الخميس، 21-08-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ، أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن التنسيق بين البلدين يتم بشكل مباشر وعلى مختلف المستويات، بما يعكس خصوصية هذه العلاقة وأهميتها في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأرجع المومني – في حوار لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان – هذه المكانة إلى العلاقات الأخوية المميزة والثقة العالية والاحترام المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، والتي ظهرت جلية منذ وقوف الأردن مع شعب مصر في ثورة 30 يونيو، انطلاقا من قناعة راسخة لدى المملكة بأن مصر ليست فقط الشقيقة الكبرى، بل أحد أهم أعمدة وأركان استقرار الأمن الإقليمي.


وعلى الصعيد السياسي، وصف المومني المواقف المصرية والأردنية تجاه مختلف القضايا، خاصة القضية الفلسطينية، بـ “المتقاربة إلى حد التطابق”، مؤكدا أن التحديات والتهديدات التي تتكرر من حين إلى آخر بسبب الأوضاع في غزة والضفة الغربية، تمس مباشرة السيادة المصرية والأردنية، ومن ثم كان موقف القاهرة وعمان دائماً قوياً وواضحاً، وأضاف قائلا :”لن نسمح لليمين الإسرائيلي المتطرف أن يمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو أن يقوم بأي محاولات للتهجير أو التجويع بقصد التهجير”.

 

وفي سياق متصل، شدد المومني على أهمية دور الإعلام في مواجهة الشائعات والحروب الإلكترونية، مؤكداً أن دوره ينبغي أن يستند إلى المعلومة الصحيحة، ويقدم روايته بشكل متوازن وعقلاني بعيدا عن الانفعالات.
وأشاد بدور الإعلام المصري المتميز في الدفاع عن المواقف التاريخية لمصر بمنطق وعقلانية، لافتا إلى أن الإعلام الأردني حقق نجاحاً كبيراً في هذا الإطار، رغم استمرار الهجمات المدفوعة سياسياً، والتي تستهدف مواقف الدول عبر أخبار كاذبة ومضللة.

 
 
