الخميس 2025-08-21 02:44 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الخميس، 21-08-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3 مليون سهم، نفذت من خلال 2607 عقود.

وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2967 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15 بالمئة.

 
 
