بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3 مليون سهم، نفذت من خلال 2607 عقود.

