حسّان يتفقد مدرسة مغاير مهنا الثانوية ويوجه بإجراء صيانة شاملة

ووجّه رئيس الوزراء خلال زيارته بإجراء صيانة شاملة للمبنى المدرسي، تشمل تحسين المرافق الصحية، وتأهيل الغرف الصفية، وتحديث المختبرات والتجهيزات التعليمية، لضمان بيئة دراسية آمنة ومريحة للطلبة.
كما أمر بإنشاء ملاعب رياضية ومساحات ترفيهية حديثة في المدرسة .
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