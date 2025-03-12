 
الأربعاء 2025-03-12 02:49 م
 

حسّان يتفقد مدرسة مغاير مهنا الثانوية ويوجه بإجراء صيانة شاملة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم، مدرسة مغاير مهنا الثانوية في لواء الموقر، واطّلع على واقعها التعليمي والبنى التحتية فيها، مستمعًا إلى ملاحظات الطلبة والكادر التدريسي حول احتياجات المدرسة.اضافة اعلان


ووجّه رئيس الوزراء خلال زيارته بإجراء صيانة شاملة للمبنى المدرسي، تشمل تحسين المرافق الصحية، وتأهيل الغرف الصفية، وتحديث المختبرات والتجهيزات التعليمية، لضمان بيئة دراسية آمنة ومريحة للطلبة.

كما أمر بإنشاء ملاعب رياضية ومساحات ترفيهية حديثة في المدرسة .
 
 
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