الأحد 2025-08-24 01:41 ص
 

الأونروا: إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فوراً إلى قطاع غزة يوقف المجاعة

ا
أرشيفية
 
السبت، 23-08-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن وقف المجاعة في مدينة غزة ممكن عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فوراً.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة": "إن وقف الكارثة الجارية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة..بما فيها الأونروا".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة

لا

أخبار محلية مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد

ل

أسواق ومال خدمات البريد الأوروبية تعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم

ت

عربي ودولي صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام

ت

طب وصحة أسباب صرير الأسنان

ل

فلسطين القناة 12: مشادة كلامية بين سموتريتش وزامير خلال اجتماع بحث احتلال غزة

ا

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة