الأونروا: إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فوراً إلى قطاع غزة يوقف المجاعة

وقالت الوكالة": "إن وقف الكارثة الجارية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة..بما فيها الأونروا".
-
أخبار متعلقة
-
غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة
-
القناة 12: مشادة كلامية بين سموتريتش وزامير خلال اجتماع بحث احتلال غزة
-
أوكسفام: الوضع في غزة كارثي ونتوقع تفاقمه
-
إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس
-
61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
-
مسؤول إسرائيلي: 20 ألف مقاتل لا يزالون لدى حماس
-
14 شهيداً إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس والمغازي
-
الاحتلال يعلق الملاحة في مطار بن غوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن