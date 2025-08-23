معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء

وتناولت الورشة، التي قدمتها الدكتورة أماني السعدي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإشراف المهندسة آلاء العامري، محاور أساسية حول أسس سلامة الغذاء والمخاطر المرتبطة به، والاشتراطات الصحية للعاملين والمكان والمعدات، ومعايير التعبئة والتغليف للأغذية المجففة، إضافة إلى شروط المواد الخام وطرق تخزين المنتجات.
ويعد مشروع "أرضي" أحد المشاريع التي أطلقتها مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع وزارة الزراعة في مختلف المحافظات، لتمكين الشباب والشابات في المناطق الزراعية من اكتساب مهارات عملية في مجالات التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.
وأكدت مديرة معهد تدريب مهني غرب إربد، نعمت عبيدات، حرص المعهد على مواصلة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل، وتتيح للشباب والشابات فرصاً حقيقية لاكتساب المهارات اللازمة لإطلاق مشاريع إنتاجية صغيرة تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
