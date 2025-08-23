معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء

الوكيل الإخباري- نفذ معهد تدريب مهني غرب إربد، ورشة تدريبية لمتدربي المشروع الزراعي "أرضي" في تخصصي تجفيف الخضار والفواكه وصناعة الخبائز والمعجنات؛ بهدف رفع الوعي وتعزيز المهارات العملية لديهم.

وتناولت الورشة، التي قدمتها الدكتورة أماني السعدي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإشراف المهندسة آلاء العامري، محاور أساسية حول أسس سلامة الغذاء والمخاطر المرتبطة به، والاشتراطات الصحية للعاملين والمكان والمعدات، ومعايير التعبئة والتغليف للأغذية المجففة، إضافة إلى شروط المواد الخام وطرق تخزين المنتجات.



ويعد مشروع "أرضي" أحد المشاريع التي أطلقتها مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع وزارة الزراعة في مختلف المحافظات، لتمكين الشباب والشابات في المناطق الزراعية من اكتساب مهارات عملية في مجالات التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.