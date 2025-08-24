خدمات البريد الأوروبية تعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم

الوكيل الإخباري- أعلنت العديد من خدمات البريد في أوروبا أنها سوف تعلق شحن الكثير من الطرود للولايات المتحدة وسط حالة من عدم الوضوح بسبب رسوم الاستيراد الجديدة.



وقالت خدمات البريد في ألمانيا والدنمارك والسويد وإيطاليا، إنها سوف توقف شحن أغلب السلع إلى الولايات المتحدة بأثر فوري.

وسوف تليها فرنسا والنمسا يوم الاثنين المقبل، والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.



وتقول الكثير من خدمات البريد الأوروبية إنها سوف توقف الشحن الآن لأنه لا يمكنها ضمان دخول السلع للولايات المتحدة قبل 29 أغسطس.



واستشهد الكثير من خدمات البريد الأوروبية بالغموض بشأن نوعية السلع التي تغطيها القواعد الجديدة وضيق الوقت لمعالجة تداعياتها.



وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يوليو الماضي، فإن السلع الدولية التي كانت معفاة في السابق من الرسوم الجمركية الأمريكية، تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ستخضع لرسوم الاستيراد اعتبارا من 29 أغسطس.



وستظل الرسائل والكتب والهدايا والطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 100 دولار معفاة من الجمارك.



وحدد إطار تجاري اتفقت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 15% على الغالبية العظمى من المنتجات التي يتم شحنها من الاتحاد الأوروبي.