ندوة حوارية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي في بني كنانة

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جداراً الثقافي، بالتعاون مع نقابة المهندسين ومديرية الضمان الاجتماعي فرع لواء بني كنانة، اليوم السبت، ندوة حوارية حول "شروط التقاعد والمنافع التأمينية في الضمان الاجتماعي"، بحضور متصرف لواء بني كنانة بالوكالة الدكتور منذر محمد عكور.‎

وقدم مدير فرع الضمان الاجتماعي في اللواء، الدكتور عبد الله المصري، لمحة عن أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وتحدث عن الشروط المتعلقة بنظام الشمول بالتأمينات ونظام المنافع التأمينية، إضافة الى شروط استحقاق الراتب التقاعدي بكافة أنواعه وكيفية احتساب الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة.‎