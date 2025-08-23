ندوة حوارية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي في بني كنانة

وقدم مدير فرع الضمان الاجتماعي في اللواء، الدكتور عبد الله المصري، لمحة عن أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وتحدث عن الشروط المتعلقة بنظام الشمول بالتأمينات ونظام المنافع التأمينية، إضافة الى شروط استحقاق الراتب التقاعدي بكافة أنواعه وكيفية احتساب الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة.
كما أوضح المصري الرؤية والرسالة والقيم التي تتبناها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتطرق إلى نظام المنافع التأمينية وإصابات العمل والأمومة ومدة التعطل عن العمل والتأمين الصحي.
