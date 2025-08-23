مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من المراكز الشبابية، اليوم السبت، برامج وأنشطة متنوعة استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ونظم مركز شابات دير أبي سعيد، دورة تدريبية بعنوان: "صناعة الريزون"؛ بهدف تدريب الشابات على الصناعات اليدوية وتنمية مهاراتهن الحرفية.



وتأتي الدورة في إطار حرص المركز على تمكين الشابات وإكسابهن مهارات عملية تسهم في تعزيز دورهن بالمجتمع وتوسيع آفاقهن نحو العمل والإبداع.



واختتمت في مركز شباب أم الجمال، التابع لمديرية شباب المفرق، فعاليات دورة "أصدقاء الأمن العام"، بمشاركة 35 شابا من منتسبي المركز في إطار التعاون مع مديرية الأمن العام لرفع مستوى التوعية الأمنية والصحية لدى الشباب.



كما اختتمت في مركز شباب سما السرحان، بالتعاون مع منظمة "Game"، فعاليات برنامج "بناء المهارات الحياتية للشباب"، بمشاركة 28 شابا من منتسبي المركز.



واستهدف البرنامج إحداث تغيير اجتماعي إيجابي من خلال أنشطة تفاعلية تسهم في تطوير مهارات حياتية مرتبطة بسوق العمل كاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والتواصل الفعال.



إلى ذلك، نظمت مديرية شباب المفرق احتفالا في مركز شابات المفرق النموذجي بمناسبة يوم الشباب العالمي، كرّمت خلاله أصحاب المبادرات التطوعية الموطنة في المراكز الشبابية، بمشاركة 45 شابا وعددا من أبناء المجتمع المحلي.



ونظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج نشاطا حواريا حول تجربة البرلمان الشبابي في الأردن، بمشاركة 20 شابا وشابة من الفئة العمرية 12 إلى 24 عاما، ضمن برامج تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.



وتحدث خلال اللقاء المدرب أمين الزعبي عن أهمية إعداد قيادات شبابية مؤهلة تملك رؤية وطنية وبرامجية، مشددا على دور البرلمان الشبابي في تعزيز المشاركة السياسية وفق نهج ديمقراطي مؤسسي ومستدام.



وبحث معهد التدريب المهني غرب إربد وبلدية الوسطية "وحدة تمكين المرأة"، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج تدريبية تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتوفر فرص تشغيل للشباب والنساء.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية شملت بلدية الوسطية، ومؤسسة رحمة لإدارة وتطوير المشاريع، ومصنع الحنان للصناعات النسيجية، بهدف الاطلاع على المبادرات التنموية والفرص المتاحة في المنطقة.



وقالت مديرة المعهد، نعمت عبيدات، إن الزيارة تأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية بما يضمن توفير برامج تدريبية متخصصة تنتهي بالتشغيل، ولا سيما للإناث، مؤكدة حرص المعهد على دعم مشاريع ريادية مبتكرة مثل الزراعة المائية والزراعة داخل البيوت البلاستيكية.



وأضافت أن معهد التدريب المهني يسعى إلى ربط مخرجات التدريب بفرص العمل الحقيقية في سوق العمل، مشيرة إلى أن التعاون مع مصنع الحنان للصناعات النسيجية يشكل نموذجًا عمليًا لتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا.



ونظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج، التابع لمديرية شباب إربد، حوارية بعنوان: "تطوير المهارات في التنبؤ عن التحديات المستقبلية واتخاذ القرارات المدروسة"، بمشاركه 30 شابة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.



وتحدثت المدربة وجود الشويات عن أهمية إكساب المشاركات مهارات متقدمة تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك من خلال تطوير الرؤية الإستراتيجية، واتخاذ القرارات الصائبة، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف طويلة الأمد.



واختتمت في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية المدمج، التابع لمديرية شباب إربد، فعاليات الدورة التدريبية لتنس الطاولة، بمشاركة 15 يافعة ضمن الفئة العمرية من 12-14 عاماً.



وتحدثت المدربة إيمان عقار حول قواعد اللعبة، وكيفية التدريب على طاولة التنس وطريقة اللعب، وكيفية تحقيق الأهداف داخل المباراة.



وأشارت عقار إلى أن هذه الدورة هدفت إلى صقل المهارات الرياضية لدى الشابات وتنمية إمكانياتهن، وتطوير مواهبهن وقدراتهن البدنية.



ونظم مركز شابات كفرسوم، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، زيارة تثقيفية إلى المدرج الروماني، بمشاركة 20 شابة من منتسبات المركز، ضمن الفئة العمرية من 17–25 عاماً.



واشتمل برنامج الزيارة على جولة ميدانية داخل المدرج الروماني، اطلعت خلالها المشاركات على أبرز ملامح الصرح الأثري العريق، كما تعرفن على تاريخه الذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي، وأهميته التاريخية كأحد أبرز معالم مدينة عمان، ودوره الحالي كمركز للفعاليات الثقافية والفنية المنوعة.