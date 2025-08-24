غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة

الوكيل الإخباري- دعا رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة وبشأن قانون التجنيد من ثم الذهاب إلى انتخابات بعد نصف عام.



وتوجه غانتس خلال حديثه في مؤتمر صحفي إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، من أجل تشكيل هذه الحكومة.

