الأحد 2025-08-24
 

غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة

الأحد، 24-08-2025

الوكيل الإخباري- دعا رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة وبشأن قانون التجنيد من ثم الذهاب إلى انتخابات بعد نصف عام.

وتوجه غانتس خلال حديثه في مؤتمر صحفي إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، من أجل تشكيل هذه الحكومة.

وخاطب نتنياهو ولبيد وليبرمان قائلا: "حان الوقت لتشكيل حكومة فداء الأسرى وجيش مجند بالكامل لفترة زمنية محدودة، خلال نصف عام ننجز هاتين المهمتين (إعادة الأسرى وقانون تجنيد الحريديين)، ثم نذهب إلى انتخابات".

 
 
