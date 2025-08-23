الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي

وأشار باكبور إلى أن الرد سيفوق في شدته ما جرى خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، في إشارة إلى التصعيد السابق بين الطرفين.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن باكبور قوله خلال لقائه رئيس منظمة القضاء العسكري حجة الإسلام بورخاقان إن "الحرس الثوري في حالة جهوزية كاملة، وأي عدوان صهيوني سيتم الرد عليه بطريقة تجعله يندم أكثر من ذي قبل".
وأكد باكبور أن أولويات الحرس الثوري تشمل الحفاظ على سلامة كوادره، مشيدا بجهود الجهاز القضائي العسكري في هذا الإطار.
وتأتي تصريحات باكبور وسط أجواء توتر إقليمي متصاعد وتزايد التحذيرات الإيرانية من "استفزازات إسرائيلية"، خصوصا بعد سلسلة من العمليات الجوية التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها داخل الأراضي الإيرانية أو ضد حلفاء طهران في المنطقة.
