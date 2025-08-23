الأحد 2025-08-24 01:41 ص
 

الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي

ا
أرشيفية
 
السبت، 23-08-2025 11:47 م

الوكيل الإخباري- حذر قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور من أن أي اعتداء جديد من قبل إسرائيل على إيران سيواجه برد "موجع ورادع".

وأشار باكبور إلى أن الرد سيفوق في شدته ما جرى خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، في إشارة إلى التصعيد السابق بين الطرفين.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن باكبور قوله خلال لقائه رئيس منظمة القضاء العسكري حجة الإسلام بورخاقان إن "الحرس الثوري في حالة جهوزية كاملة، وأي عدوان صهيوني سيتم الرد عليه بطريقة تجعله يندم أكثر من ذي قبل".


وأكد باكبور أن أولويات الحرس الثوري تشمل الحفاظ على سلامة كوادره، مشيدا بجهود الجهاز القضائي العسكري في هذا الإطار.


وتأتي تصريحات باكبور وسط أجواء توتر إقليمي متصاعد وتزايد التحذيرات الإيرانية من "استفزازات إسرائيلية"، خصوصا بعد سلسلة من العمليات الجوية التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها داخل الأراضي الإيرانية أو ضد حلفاء طهران في المنطقة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة

لا

أخبار محلية مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد

ل

أسواق ومال خدمات البريد الأوروبية تعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم

ت

عربي ودولي صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام

ت

طب وصحة أسباب صرير الأسنان

ل

فلسطين القناة 12: مشادة كلامية بين سموتريتش وزامير خلال اجتماع بحث احتلال غزة

ا

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة