صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أوضحت صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف" أنه بعد إحلال السلام في أوكرانيا، سيتعين على الغرب استثمار أكثر من 500 مليار دولار في إعادة إعمارها.

وجاء في المقال: "لن يكون السلام في أوكرانيا نهاية لمعاناة الصداع في أوروبا الشرقية".

ووفقا لتقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، ستبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب 524 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن خطة مارشال لم تتجاوز 175 مليار دولار بالأسعار الحالية، كما يوضح المقال.

وأضاف المقال: "تخطط الدول والمنظمات الغربية لاستثمار هذه الأموال في إعادة إعمار أوكرانيا مقابل أي منافع يمكن الحصول عليها، وسيُقدم هذا على أنه انتصار للغرب في العالم".


ويشار إلى أن ترامب، استقبل يوم الاثنين الماضي في البيت الأبيض، فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه.


ووصف الرئيس الأمريكي اللقاء المذكور بالمثمر جدا.

 

