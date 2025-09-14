الأحد 2025-09-14 10:43 ص
 

حسّان يوجه بزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء 3 أضعاف

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأحد، 14-09-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، بزيادة عدد أسرَة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي ثلاثة أضعاف، وذلك بإضافة 50 سريرا جديدا ليصبح عددها 67 سريرا بدلا من 17.

كما وجّه رئيس الوزراء خلال زيارة تفقدية للمستشفى، الأحد، بتجهيز طابق كامل لهذه الأسرّة قبل نهاية العام الحالي، وزيادة أعداد الأطباء والممرضين من مختلف الاختصاصات، وتحسين أماكن انتظار المرضى وتقليل فترات انتظارهم؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية.

 
 
