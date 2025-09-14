حسّان يوجه بزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء 3 أضعاف

كما وجّه رئيس الوزراء خلال زيارة تفقدية للمستشفى، الأحد، بتجهيز طابق كامل لهذه الأسرّة قبل نهاية العام الحالي، وزيادة أعداد الأطباء والممرضين من مختلف الاختصاصات، وتحسين أماكن انتظار المرضى وتقليل فترات انتظارهم؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية.
