حسّان يوجه بزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء 3 أضعاف

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، بزيادة عدد أسرَة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي ثلاثة أضعاف، وذلك بإضافة 50 سريرا جديدا ليصبح عددها 67 سريرا بدلا من 17.

