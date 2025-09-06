"حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية

الوكيل الإخباري- تأهل فريق كلية الحقوق في الجامعة الأردنيّة رسميًا إلى المرحلة النهائية من مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية لحقوق الإنسان 2025، التي ستُعقد في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر خلال المدّة من 7 إلى 9 تشرين الأول المقبل.

