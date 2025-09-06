"حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية

وجاء هذا الإنجاز بعد تقييم المذكرات الخطية التي أعدها الفريق بأسلوب المرافعات الدَّولية، متضمنة عرضًا متكاملًا للوقائع القانونية وبناء الحجج استنادًا إلى قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مدعمة بالسوابق القضائية الدولية والفقه القانوني.
