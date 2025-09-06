السبت 2025-09-06 10:22 م
 

"حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء
الوكيل الإخباري-    تأهل فريق كلية الحقوق في الجامعة الأردنيّة رسميًا إلى المرحلة النهائية من مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية لحقوق الإنسان 2025، التي ستُعقد في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر خلال المدّة من 7 إلى 9 تشرين الأول المقبل.

وجاء هذا الإنجاز بعد تقييم المذكرات الخطية التي أعدها الفريق بأسلوب المرافعات الدَّولية، متضمنة عرضًا متكاملًا للوقائع القانونية وبناء الحجج استنادًا إلى قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مدعمة بالسوابق القضائية الدولية والفقه القانوني.

 
 
