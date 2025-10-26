القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وضمت الدفعة 33 مريضاً و84 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي، استقبل الأردن 916 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 265 مريضاً و651 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج.
يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، حيث تواصل القوات المسلحة عملها الإنساني بإجلاء المصابين وتقديم المساندة الإنسانية والطبية لهم في مختلف الظروف.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين
-
وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء
-
أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح
-
"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية
-
الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل
-
فاعليات في عجلون: خطاب العرش يعزّز الثقة بمسيرة الإصلاح والتنمية