الأحد 2025-10-26 11:12 م
 

القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
 
الأحد، 26-10-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري-   أجلت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، الدفعة الرابعة عشر من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة، لدعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.اضافة اعلان


وضمت الدفعة 33 مريضاً و84 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومنذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي، استقبل الأردن 916 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 265 مريضاً و651 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، حيث تواصل القوات المسلحة عملها الإنساني بإجلاء المصابين وتقديم المساندة الإنسانية والطبية لهم في مختلف الظروف.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

ا

عربي ودولي وصول سفينة حربية أميركية إلى ترينيداد وتوباغو قرب سواحل فنزويلا

ل

أخبار محلية جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

أخبار محلية وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

ت

عربي ودولي نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا

ل

عربي ودولي لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

ل

أخبار محلية أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح

ب

عربي ودولي هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الوضع على محور كراسنوأرميسك صعب ومعقد



 
 





الأكثر مشاهدة