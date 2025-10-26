القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

09:20 م

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، الدفعة الرابعة عشر من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة، لدعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. اضافة اعلان





وضمت الدفعة 33 مريضاً و84 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



ومنذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي، استقبل الأردن 916 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 265 مريضاً و651 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج.



يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، حيث تواصل القوات المسلحة عملها الإنساني بإجلاء المصابين وتقديم المساندة الإنسانية والطبية لهم في مختلف الظروف.



