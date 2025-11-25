الأربعاء 2025-11-26 01:33 ص
 

الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط

الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
 
الثلاثاء، 25-11-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الجمعة المقبلة في برشلونة، أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاماً على إطلاق عملية برشلونة.اضافة اعلان


ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء أبرز التحديات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، ويُنتظر أن يعتمدوا الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضمن ثلاثة محاور تشمل: ترابط الشعوب عبر التعليم والتنقل والمهارات، وترابط الدول من خلال الحوار الإقليمي وأمن الطاقة والمياه والمرونة المناخية، وترابط الاقتصادات عبر التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الرقمي.

ويشارك في الاجتماع الأمين العام للاتحاد ناصر كامل، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، فيما تستضيف إسبانيا أعمال المنتدى عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، الذي سيوقع مع الأمين العام اتفاقاً جديداً لمقر الأمانة العامة.

ويطلق الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة "الميثاق من أجل المتوسط" خلال اجتماع وزاري خاص.
 
 
