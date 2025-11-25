الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بإزالة الأشجار على مساحة 59 دونماً من محافظة جنين

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن الأمر العسكري الذي حمل الرقم ن.ك/55/25 يستهدف طبقة شجرية كبيرة بالإزالة والتدمير بالحجة العسكرية، في اعتداء صارخ على الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وأشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال كثفت في الشهور الماضية إصدار هذا النوع من الأوامر في كافة الأراضي الفلسطينية، متذرعة بالحجج الأمنية وحماية الشوارع التي يمر منها المستعمرون.
وأضافت أن إمعان دولة الاحتلال بإصدار أوامر الاعتداء على الأشجار والمزروعات الفلسطينية يثبت انغماس دولة الاحتلال المستمر بإجراءات الأبرتهايد والفصل العنصري، من خلال التضييق على الفلسطينيين بحجة حماية المستعمرين، وحرمان المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض من أبسط حقوقهم، فيما تسخّر دولة الاحتلال كافة الإمكانيات لصالح المستوطنين المستعمرين.
