تصريحات صادرة عن الرئيس المصري حول تنفيذ اتفاق القطاع

وشدد الرئيس المصري خلال استقباله الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب على مواصلة جهود القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والدفع لتجنب ووقف أي انتهاكات للاتفاق، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، بجانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مشدداً على ضرورة وقف الممارسات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
في غضون ذلك، تحولت الأمطار الشتوية التي هطلت منذ 14 نوفمبر إلى كابوس لـ1.4 مليون نازح، حيث غرقت آلاف الخيام في مخيمات دير البلح وغزة سيتي، مع ارتفاع منسوب المياه 50 سم وتدمير ملاجئ وأغراض أساسية.
ووصف الدفاع المدني الفلسطيني الوضع بـ"الكارثة الحقيقية" مع إغلاق مستشفيات ميدانية وانتشار مياه الصرف المختلطة، مما يهدد بأمراض مثل الكوليرا. وأفادت الأمم المتحدة أن إسرائيل تحد من دخول مواد الملاجئ، رغم الاتفاق الذي يلزم بـ800 شاحنة يومياً، مما يفاقم نقص الغذاء والدواء لـ90% من السكان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر مع توقيع اتفاق "شرم الشيخ للسلام" الذي يرتكز على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي تتكون من 20 نقطة، واعتمدتها الأمم المتحدة في 17 نوفمبر 2025 عبر قرار مجلس الأمن رقم 2803.
ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وسحب القوات الإسرائيلية إلى "الخط الأصفر" الذي يفصل مناطق السيطرة، ووقف العمليات العسكرية، وفتح معابر لتدفق المساعدات الإنسانية حوالي 800 شاحنة يومياً بحسب الأمم المتحدة.
كما يتضمن الاتفاق تشكيل حكومة فنية انتقالية فلسطينية برئاسة "مجلس سلام دولي"، وإشراف قوة أمن دولية على نزع سلاح غزة، مع خطط لإعادة إعمار بقيمة 50-100 مليار دولار.
روسيا اليوم
-
