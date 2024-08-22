حوارية في الزرقاء تؤكد أهمية المشاركة الشعبية في تعزيز قوة مجلس النواب

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع الهيئات الثقافية في المحافظة، مساء أمس، جلسة حوارية في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، لمناقشة أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة.

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وشارك في الجلسة كل من مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، والحقوقي الدكتور صدام أبو عزام، حيث أكدا الدور الحيوي الذي تلعبه المشاركة الفاعلة في الانتخابات لاختيار نواب يتمتعون بكفاءة عالية، ولديهم برامج شاملة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية والثقافية.



ولفت المتحدثان إلى أن اختيار نواب قادرين هو خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، ومواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأشارا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا للمواطنين، بل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن يسعى إلى رؤية وطنه مزدهرًا ومستقرًا.