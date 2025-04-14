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خطة حكومية لتكثيف وتعزيز حضور العلم الأردني في المشهد البصري العام

رايات العلم الأردنيّ
رايات العلم الأردنيّ
 
الإثنين، 14-04-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أوعز وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، بتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز حضور العلم الأردني في المشهد البصري العام، تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم العلم في 16 نيسان الحالي.

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ووجه المصري البلديات ومراكز الخدمات برفع الأعلام على المباني الرسمية والشوارع الرئيسة، مع استخدام مقاسات متناسبة لضمان انتشارها الواسع، تعبيرا عن الفخر بالوطن والولاء للقيادة.


وأكد الوزير أن الحملة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية لترسيخ القيم الوطنية، واستذكارا لتضحيات الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن العلم يرمز للفخر والاعتزاز بالمبادئ التأسيسية والتنوع الثقافي.


وتضمنت خطة الوزارة تركيب الأعلام في الميادين العامة، وتوزيع أعلام مجانية، وإضاءة المعالم البارزة بألوان العلم، وإطلاق حملات إعلامية تحت وسم #علمنا_عال.


كما دعت الوزارة القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة عبر رفع الأعلام وإطلاق مبادرات تطوعية.
وجددت الوزارة الدعوة إلى إبراز الوحدة الوطنية وتجديد العهد بالولاء للوطن، ضمن جهود تنسيقية مشتركة مع وزارة الثقافة والجهات المعنية لضمان نجاح الاحتفالات في جميع المحافظات.

 
gnews

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