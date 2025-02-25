خطة رقابية وتوعوية لـ"الغذاء والدواء" استعدادًا لرمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية والتوعوية استعدادا لشهر رمضان واستمرارا للجهود الدورية على مدار العام، لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين ومواصلة الجولات الرقابية على مدار 24 ساعة.

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وتتضمن الخطة مناوبات صباحية ومسائية لتنفيذ الجولات الميدانية وجمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل بالسرعة الممكنة.



وأشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة تتضمن آليات لتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات من قبل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية وتكثيف جهود الكشف وسحب العينات وتحليلها مخبريا لضمان انسياب المواد الغذائية لا سيما السلع الرمضانية.



وأضاف، أن الإجراءات تتضمن أيضا مسوحات ميدانية مسبقة ومستمرة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة، إضافة إلى مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر للمواطنين أو التوزيع والتأكد من بطاقة البيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها.



وأشار إلى أن عمليات المراقبة والتتبع المكثفة هدفها تأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو الأغذية التي تشهد استهلاكا متزايدا خلال شهر رمضان كاللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف.



وبين مهيدات أن الحملات الرقابية المكثفة تستهدف المنشآت الغذائية كافة على اختلاف أنشطتها، سيما المنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامص ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال بيع القطايف ومحال بيع المشروبات والعصائر ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.