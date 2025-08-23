وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي عجلون ودير أبي سعيد

وحسب بيان للوزارة، التقى المصري رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، خلال تفقده قلعة عجلون، كما تجوّل في عدد من الأحياء التابعة للبلدية واطّلع على واقع الخدمات فيها.
واستكمل الوزير جولته بزيارة بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، والتقى رئيس اللجنة مازن غوانمة، واستمع إلى شرح حول الأعمال التي تقوم بها كل دائرة في البلدية، واطّلع خلال جولة ميدانية على واقع الخدمات والنظافة في مناطق البلدية.
وأكد المصري، خلال الجولة، أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة متابعة الملاحظات الميدانية وتلبية احتياجات المواطنين بما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية
-
الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول
-
جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي
-
وزارة الشباب تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة
-
وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل