وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي عجلون ودير أبي سعيد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، سير العمل في بلدية عجلون الكبرى وبلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة بمحافظة إربد، واطّلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين فيهما.

وحسب بيان للوزارة، التقى المصري رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، خلال تفقده قلعة عجلون، كما تجوّل في عدد من الأحياء التابعة للبلدية واطّلع على واقع الخدمات فيها.



واستكمل الوزير جولته بزيارة بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، والتقى رئيس اللجنة مازن غوانمة، واستمع إلى شرح حول الأعمال التي تقوم بها كل دائرة في البلدية، واطّلع خلال جولة ميدانية على واقع الخدمات والنظافة في مناطق البلدية.