السبت 2025-08-23 07:51 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي عجلون ودير أبي سعيد

ا
جانب من الجولة التفقدية
 
السبت، 23-08-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، سير العمل في بلدية عجلون الكبرى وبلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة بمحافظة إربد، واطّلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين فيهما.

اضافة اعلان


وحسب بيان للوزارة، التقى المصري رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، خلال تفقده قلعة عجلون، كما تجوّل في عدد من الأحياء التابعة للبلدية واطّلع على واقع الخدمات فيها.


واستكمل الوزير جولته بزيارة بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، والتقى رئيس اللجنة مازن غوانمة، واستمع إلى شرح حول الأعمال التي تقوم بها كل دائرة في البلدية، واطّلع خلال جولة ميدانية على واقع الخدمات والنظافة في مناطق البلدية.


وأكد المصري، خلال الجولة، أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة متابعة الملاحظات الميدانية وتلبية احتياجات المواطنين بما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ا

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية

ل

أخبار محلية الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

ل

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

ل

طب وصحة علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

ا

عربي ودولي البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ا

شؤون برلمانية الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة