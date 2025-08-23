أوكسفام: الوضع في غزة كارثي ونتوقع تفاقمه

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم أوكسفام في غزة كريس ماكنتوش، للجزيرة، إن إعلان المجاعة في غزة يتماشى مع ما رأته فرق المنظمة على الأرض، مشيرا إلى أنه إذا فتحت المعابر يمكن مواجهة المجاعة في القطاع "ولكن هذا لا يحدث".

