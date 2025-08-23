السبت 2025-08-23 07:52 م
 

أوكسفام: الوضع في غزة كارثي ونتوقع تفاقمه

ل
أرشيفية
 
السبت، 23-08-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم أوكسفام في غزة كريس ماكنتوش، للجزيرة، إن إعلان المجاعة في غزة يتماشى مع ما رأته فرق المنظمة على الأرض، مشيرا إلى أنه إذا فتحت المعابر يمكن مواجهة المجاعة في القطاع "ولكن هذا لا يحدث".

اضافة اعلان


وأعرب ماكنتوش عن توقعه بأن يتفاقم سوء الوضع "الكارثي" في غزة، مضيفا "نعمل مع الوكالات الأممية لتحديد الاحتياجات في القطاع".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ا

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية

ل

أخبار محلية الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

ل

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

ل

طب وصحة علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

ا

عربي ودولي البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ا

شؤون برلمانية الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة