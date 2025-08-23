السبت 2025-08-23 07:52 م
 

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما وصفته بـ"الحدث الأمني الصعب" وقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، دون إضافة مزيد من المعلومات.

وغالبا ما تستخدم وسائل الإعلام الإسرائيلية وصف "حدث أمني صعب" حين تنفذ فصائل المقاومة عمليات ضد جنود الاحتلال توقع قتلى وجرحى.

 
 
