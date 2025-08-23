"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

وقالت الكتلة في بيان اليوم السبت، إن ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من قتل وتجويع وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل جريمة حرب مكتملة الأركان، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتذرع بالحياد أو العجز، مشيرة الى أن قرارات الشرعية الدولية واضحة، وتطبيقها واجب لكن غياب الإرادة السياسية الدولية جعل الاحتلال يمعن في بطشه دون رادع.
واكدت الكتلة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف وحيداً في الميدان، مدافعاً عن الحق الفلسطيني ومبادراً إلى إرسال المساعدات والضغط السياسي من أجل وقف العدوان ورفع الحصار، فيما يقف العالم متفرجاً على المجازر والانتهاكات، مكتفياً بالتصريحات الخجولة التي لم تنقذ طفلاً واحداً من الجوع أو الموت، مطالبة بفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري ودائم.
