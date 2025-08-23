"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

الوكيل الإخباري- اعتبرت كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" النيابية، إعلان الأمم المتحدة عن دخول غزة في حالة المجاعة إدانة للمجتمع الدولي الذي عجز عن وقف المجازر أو حماية أبسط حقوق الإنسان في القطاع المحاصر.

وقالت الكتلة في بيان اليوم السبت، إن ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من قتل وتجويع وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل جريمة حرب مكتملة الأركان، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتذرع بالحياد أو العجز، مشيرة الى أن قرارات الشرعية الدولية واضحة، وتطبيقها واجب لكن غياب الإرادة السياسية الدولية جعل الاحتلال يمعن في بطشه دون رادع.