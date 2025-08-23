وزارة الشباب تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، مديرية شباب العاصمة، اليوم السبت، في مسرح مركز الحسين الثقافي، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

وأكد مساعد أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والاستراتيجية، الدكتور ياسين الهليل، أن الجائزة تجسد رؤى ولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المجتمعية، موضحا أنها تعكس التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التطوع كنهج وطني مستدام، وإبراز دور الشباب كشركاء رئيسيين في صناعة التغيير الإيجابي وبناء مجتمع أكثر تماسكا وعطاء.



وقال، إن الدورة الثالثة للجائزة تركز على المبادرات النوعية التي تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة للتحديات المجتمعية، بما يرسخ دور الشباب كعنصر فاعل في عملية التنمية.



من جانبه، شدد مساعد محافظ العاصمة، الدكتور صالح الكيلاني، على أن العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الحديثة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تولي التطوع اهتماما خاصا بوصفه تجسيدا للعقول والأفكار الشابة، وهي قيم متأصلة في الدين والمجتمع، وتحظى برعاية الهاشميين، مؤكدا أن ولي العهد يحرص على دعم المبادرات الشبابية التطوعية باعتبارها أداة تنموية قائمة على الفكرة الهادفة، والشخص المبادر، والمستفيد الذي يخدم مجتمعه.



وتضمن اللقاء عرضا تعريفيا شاملا قدمته مجدولين هديب، منسق مكتب الجائزة، تناولت فيه أهداف الجائزة ورسالتها وفئاتها وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافة إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة.