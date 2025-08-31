ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم

الوكيل الإخباري- عرض ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم لسنة 2025.

اضافة اعلان



وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.