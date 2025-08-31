الأحد 2025-08-31 12:15 م
 

ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم

الأحد، 31-08-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   عرض ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم لسنة 2025.

وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.


وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

 
 
