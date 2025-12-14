الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء

07:43 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء لعام 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، بهدف حماية وتمكين الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتأسيس مسار آمن للاندماج المجتمعي بعد مغادرتهم دور الحماية. اضافة اعلان





ويضع النظام أسسًا واضحة للتعليم والدعم المهني والنفسي والاجتماعي، مع تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لتوسيع فرص التشغيل والتمكين.



