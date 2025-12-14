الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء

ويضع النظام أسسًا واضحة للتعليم والدعم المهني والنفسي والاجتماعي، مع تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لتوسيع فرص التشغيل والتمكين.
