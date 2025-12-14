الأحد 2025-12-14 02:11 م

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

الأحد، 14-12-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اختتام مراجعتها الشاملة لوكالاتها الإعلامية في المنطقة، وبموجب ذلك عقدت شراكة مع كلٍّ من ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لإدارة التخطيط  والشراء الإعلامي لمحفظة سامسونج في أسواق المنطقة بشكل مشترك .وتعكس هذه المراجعة التي انطلقت مطلع العام الجاري، التزام سامسونج المتواصل بتعزيز تميّزها الإعلامي، وتحسين آليات قياس الأداء ومحاسبته، وضمان جاهزية منظومتها التسويقية لمواكبة المستقبل في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس الإقليمي للتسويق ونائب رئيس قسم التسويق والأعمال الرقمية في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "لقد كانت ’بوبليسيس جروب‘ شريكاً رئيسياً في دعم نمو سامسونج، ونقدّر بشكل كبير التزامهم وتعاونهم وأداءهم خلال السنوات الماضية. ومع تطوير نهجنا التسويقي، يسعدنا مواصلة هذه الشراكة، والترحيب بانضمام ’دنتسو‘ إلى الشراكة الجديدة. لقد أظهرت كلتا الوكالتين قدرات استثنائية، وقد وضعنا توقعات طموحة للدور الذي سيلعبه الإعلام في دعم النمو خلال عام 2026 والسنوات المقبلة. وبالعمل معاً، نسعى لتحقيق نتائج أقوى، وتسريع وتيرة الأداء، وتعزيز ريادة سامسونج في المنطقة."


هذا وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة’ بوبليسيس جروب’ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، باسل كاكيش: ”تعد سامسونج شريكاً مهماً لنا منذ سنوات عديدة، ولا تزال شراكتنا قوية. ومن خلال هذا النموذج التعاوني المزدوج للوكالة، سنستفيد من مواهبنا وقدراتنا وخبراتنا الإقليمية لدفع النمو المستمر لشركة سامسونج ومواصلة تحقيق طموحنا المشترك في تحقيق نتائج جريئة وتأثير كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.


ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ‘دنتسو’ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، طارق الداعوق: "يمثّل حصولنا على عقد شراكة إعلامية مع شركة سامسونج لحظة فارقة تُبرز قوة شبكتنا. فقد طوّر فريقنا استراتيجية قائمة على البيانات والابتكار وفهم عميق لخصوصية كل سوق. نحن فخورون بثقة سامسونج بنا، ونتطلّع إلى دعم تحوّلها المرتكز على النمو من خلال هذه الشراكة."


ومع هذا التوجّه الجديد، ستعمل سامسونج على توزيع المهام بشكل استراتيجي بين الشركتين، وتقسيم أسواق المنطقة إلى مجموعات موزعة بين‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لضمان التوازن والتخصص والمرونة في عملياتها الإعلامية. النهج استفادة كل وكالة من نقاط قوتها لتقديم تخطيط وشراء إعلامي أكثر كفاءة، مع تعزيز التكامل العميق و تطويرالقدرات في جميع أنحاء المنطقة.


وسيبدأ العمل بهذا التوجه بشكل مباشر، حيث ستتعاون الوكالتان مع فرق سامسونج المركزية والمحلية لضمان استمرارية العمل وتنسيق الأداء وتوحيد منهجيات القياس عبر مختلف الأسواق.

 
 


