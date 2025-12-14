الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارات على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبا مع تواصل القصف المدفعي، وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال العسكرية.
وتطلق زوارق الاحتلال نيرانها في بحر القرارة شمال غرب خان يونس.
كما تشهد مناطق شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا متواصلا.
