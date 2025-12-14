الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

10:31 ص

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي.





وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارات على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبا مع تواصل القصف المدفعي، وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال العسكرية.



وتطلق زوارق الاحتلال نيرانها في بحر القرارة شمال غرب خان يونس.



كما تشهد مناطق شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا متواصلا.

