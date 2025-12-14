استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد الشروف (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.
