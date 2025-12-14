زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))

الوكيل الإخباري- تقديراً لابتكارها الفريد والأول من نوعه على مستوى المنطقة؛ حصدت شركة زين الأردن جائزة "أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس (5G)" ضمن جوائز Global Economics Awards 2025، التي تنظّمها مجلة The Global Economics البريطانية المالية ومقرها المملكة المتحدة، وذلك تقديراً للحل التقني المُبتكر الطبقة الرقيقة (5G Thin Layer).

وتُوّجت شركة زين الأردن بهذه الجائزة نظراً لجهودها المتواصلة في تطوير شبكاتها وتعزيز بنيتها التحتية، حيث طوّرت الشركة ابتكار "الطبقة الرقيقة" كـ حَل استراتيجي يتيح توسعة تغطية خدمات الجيل الخامس ونشرها في مختلف أنحاء المملكة دون الحاجة لإعادة بناء الشبكات أو تعطيل البنية القائمة، وقد مكّن هذا الابتكار زين من تسريع وتيرة الوصول إلى خدمات الجيل الخامس ورفع كفاءة عمليات الانتشار، مع الحفاظ التام على جودة الخدمة واستقرار الاتصال دون أي تأثير على أداء الشبكة الحالية.



وأشارت شركة زين الأردن إلى أن هذه الجائزة تُمثّل امتداداً لمسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود رسّخت خلالها مكانتها في ريادة قِطاع الاتصالات الوطني، فقد كانت وما زالت السباقة في إدخال أحدث التقنيات وبناء بُنية تحتية استثنائية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، كما أكدت الشركة أن هذا التتويج يعكس التزامها المتواصل بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة ومواصلة الاستثمار في حلول مُبتكرة تعزّز كفاءة الشبكات وتدعم جاهزية الأردن لعصر السرعات الفائقة والتطبيقات الذكية، بما يضع المملكة في موقع متقدّم على خارطة التكنولوجيا إقليمياً.