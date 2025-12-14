الأحد 2025-12-14 07:21 م

القسام تنعى أحد قادتها العسكريين

القسام تنعى أحد قادتها العسكريين
القسام تنعى أحد قادتها العسكريين
الأحد، 14-12-2025 06:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد قادتها العسكريين، القائد رائد سعيد سعد، المعروف باسم “أبو معاذ”، والذي كان يشغل منصب قائد ركن التصنيع العسكري.اضافة اعلان


وقالت الكتائب، في بيان عسكري صدر اليوم الأحد، إن القائد سعد استُشهد مع عدد من عناصرها، يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بأنها تمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الكتائب إلى أن الشهيد كان عضوًا في مجلسها العسكري العام، وتولى مسؤوليات مرتبطة بمنظومة التصنيع العسكري، مؤكدة أنها كلفت قائدًا جديدًا بتولي المهام التي كان يشغلها.

واتهم البيان إسرائيل بمواصلة التصعيد العسكري في قطاع غزة، محمّلًا الأطراف الراعية والوسطاء مسؤولية ما وصفه بتجاوزات خطيرة، ومؤكدًا في الوقت ذاته استمرار عمل الكتائب.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التوتر الأمني في قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025

الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

ل

أخبار محلية إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

ب

أخبار محلية الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

أخبار محلية نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

ل

أخبار محلية جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"



 






الأكثر مشاهدة