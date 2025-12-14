القسام تنعى أحد قادتها العسكريين

وقالت الكتائب، في بيان عسكري صدر اليوم الأحد، إن القائد سعد استُشهد مع عدد من عناصرها، يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بأنها تمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الكتائب إلى أن الشهيد كان عضوًا في مجلسها العسكري العام، وتولى مسؤوليات مرتبطة بمنظومة التصنيع العسكري، مؤكدة أنها كلفت قائدًا جديدًا بتولي المهام التي كان يشغلها.
واتهم البيان إسرائيل بمواصلة التصعيد العسكري في قطاع غزة، محمّلًا الأطراف الراعية والوسطاء مسؤولية ما وصفه بتجاوزات خطيرة، ومؤكدًا في الوقت ذاته استمرار عمل الكتائب.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التوتر الأمني في قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية.
