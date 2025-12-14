الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

07:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757251 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عمان – 14 كانون الأول 2025 – قرر مجلس الوزراء منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الضرورية للسير في مشروع الناقل الوطني للمياه، باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 4 ملايين مواطن. اضافة اعلان





ويشمل القرار إخضاع جميع لوازم المشروع لضريبة المبيعات بنسبة صفر، وتحمل الحكومة ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وفقًا لما هو معمول به في المشاريع الوطنية المماثلة مثل مشروع جر مياه الديسي.



تم نسخ الرابط





