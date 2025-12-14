الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

ويشمل القرار إخضاع جميع لوازم المشروع لضريبة المبيعات بنسبة صفر، وتحمل الحكومة ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وفقًا لما هو معمول به في المشاريع الوطنية المماثلة مثل مشروع جر مياه الديسي.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
-
مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب
-
الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء