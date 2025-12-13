أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

السبت 2025-12-13 11:21 ص

السبت، 13-12-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 1.5 دينارا للغرام، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وارتفع سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا بين الأردنيين إلى 87.10 دينارا، لجهة الشراء مقابل 83.5 دينارا لجهة البيع.

وتالياً التسعيرة :


Image1_12202513102357472846510.jpg
 
 


