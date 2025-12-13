أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

وارتفع سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا بين الأردنيين إلى 87.10 دينارا، لجهة الشراء مقابل 83.5 دينارا لجهة البيع.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمّان خلال 11 شهرًا
-
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني
-
انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
-
"جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد
-
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
-
بورصة عمان تبحث ونظيرتها البريطانية التعاون