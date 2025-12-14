الأحد 2025-12-14 07:42 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل

ب
أرشيفية
الأحد، 14-12-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود المملكة أجواء باردة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع تأثرها بمنخفض جوي اعتباراً من مساء يوم الاثنين، يترافق مع هطول الأمطار في عدة مناطق وتحذيرات تتعلق بالضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية واحتمال تشكل السيول.

الأحد:
يسود نهار الأحد طقس غائم جزئياً وبارد نسبياً في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومحدودة من المطر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً في معظم المناطق.

اضافة اعلان


تحذير: خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

الاثنين:
يطرأ خلال النهار طقس بارد نسبياً مع ظهور الغيوم المنخفضة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر الغيوم وهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقاً إلى بعض المناطق الشرقية. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار بين الحين والآخر، قد تكون غزيرة أحياناً لفترات قصيرة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وقد تترافق مع الرعد.


تحذيرات:
تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في وسط وجنوب غرب المملكة.
تنبيه: الحذر من الانزلاق على الطرقات المبتلة.

الثلاثاء:
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وقد تكون الأمطار غزيرة أحياناً لفترات قصيرة في بعض المناطق.


تحذيرات:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

احتمال جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
تنبيه: الانتباه من الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

الأربعاء:
يستمر الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتضعف فرص الهطول مع ساعات المساء. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً.


تحذير: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
تنبيه: الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية، وأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، خاصة أثناء القيادة وفي المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن يحذر الاردنيين

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الاحد عن توفر وظائف شاعرة

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إر

أخبار محلية الأمن ينعى عبد القادر الشلول

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

لشاحنة نقل نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الاحد المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا للامتحان التنافسي.

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة



 






الأكثر مشاهدة