كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع في محال الصاغة 99.7 و77.2 و58.6 دينارا على التوالي.
