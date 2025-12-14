الأحد 2025-12-14 02:12 م

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

مصاغ ذهبي
الأحد، 14-12-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21  نحو 87.1 دينارا، وسعر الشراء 83.5 دينارا، وفقا لتسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع في محال الصاغة 99.7 و77.2 و58.6 دينارا على التوالي.
 
 


