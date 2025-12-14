الأحد 2025-12-14 09:36 م

الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة

الأحد، 14-12-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-  وافق مجلس الوزراء على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفق توصيات اللجنة المختصة، وذلك في إطار تمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية وتخفيف الأعباء عليهم.اضافة اعلان
 
 


