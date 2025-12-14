الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة

07:23 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفق توصيات اللجنة المختصة، وذلك في إطار تمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية وتخفيف الأعباء عليهم. اضافة اعلان





