السبت 2025-12-13 11:20 ص

طقس بارد حتى الثلاثاء والأرصاد تحذر
السبت، 13-12-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكّل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر، لا سيما في وسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب التقرير، يكون الطقس غدًا الأحد باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة، واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم تدريجيًا لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيًا وغائمة أحيانًا، ومن المتوقع بمشيئة اللّٰه في ساعات المساء والليل هطول أمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

كما يطرأ الثلاثاء انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول الأمطار بمشيئة اللّٰه بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5، وفي مرتفعات الشراة 8 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 8، وفي الأغوار الشمالية 21 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 15، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.
 
 


