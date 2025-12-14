الأحد 2025-12-14 07:41 ص

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

ارشيفية
الأحد، 14-12-2025 06:22 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.
 
 


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول

