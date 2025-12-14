فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757156 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.

تم نسخ الرابط





