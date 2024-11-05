رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن مواقف الهاشميين في الدفاع عن فلسطين وأهلها، مواقف مشرفة على الدوام، يخلدها التاريخ، وأنهم كانوا وما زالوا الدرع المتين في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهويتها العروبية.



وقال العيسوي إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، ما هي إلا تجسيد لمواقف الأباء والأجداد، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أمتهم وقضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يواصل جهوده الإقليمية والدولية، المكثفة والمتواصلة لتحقيق الوقف الفوري للعدوان، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل هناك بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية الكافية، وبشكل مستمر.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، في لقاءين منفصلين، من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة علوم سياسية وإعلام رقمي من جامعة العلوم التطبيقية، والثاني من شابات وشباب محافظة عجلون.

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