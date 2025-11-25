المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

11:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755200 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال ‏⁧وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني بأن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في مدينة ⁧‫الرمثا . اضافة اعلان





وأكد المومني في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "X" بأن الجهات الأمنية ستقوم‬⁩ بالإعلان عن التفاصيل حال الانتهاء من العملية .

